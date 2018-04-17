Более 600 бойцов ВСУ прошли медицинскую реабилитацию с начала года

С начала 2018 года медицинскую реабилитацию прошли уже свыше 600 военнослужащих украинской армии, сообщил начальник лечебно-профилактического управления Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины Виктор Писанко.



"С начала 2018 года реабилитацию прошли уже свыше 600 военнослужащих. На данный момент проходят около 150", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.



По словам В.Писанко, начиная с 2015 года на реабилитацию ежегодно направляется от 1,5 до 2 тыс. военнослужащих. Так, в 2017 году реабилитацию прошли 2 тыс. 227 военных, из них 1 тыс 219 (54%) имели соответствующее направление.



Он также проинформировал, что на сегодняшний день нуждаются в протезировании 205 военнослужащих ВСУ.

