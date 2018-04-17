Арьев: в ЕС разгорается скандал вокруг "Северного потока" и "Газпрома"

В ЕС разгорается крупный скандал вокруг "Северного потока" и российского газового монополиста "Газпром" на фоне утечки информации газового расследования ЕС. Об этом заявил народный депутат, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.



"В ЕС разгорается крупный скандал вокруг "Северного потока" и российского газового монополиста. Утечка информации показала, что Еврокомиссия в сговоре с "Газпромом" покрывала злоупотребления", - заявил вице-президент ПАСЕ.



Примером он привел недавнюю статью в издании The Telegraph, которая расшифровала слитые документы расследования ЕС относительно злоупотреблений "Газпрома".



По его словам, эта тема является стратегически важной для Украины в вопросе противодействия строительству "Северного потока-2".

