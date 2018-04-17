В зале ожидания киевского ж/д вокзала обосновался цыганский табор

В зале ожидания киевского ж/д вокзала разбили табор цыгане. Об этом в своем фейсбуке сообщил житель столицы Иван Пишта.



"Ж/Д вокзал. Цыгане везде. Все загадили, везде вонь. Спят штабелями, прямо под ногами на полу. Дети бегают, дергают прохожих", - написал он. При этом киевлянин отметил, что полицейские на ромов не обращают внимания.



В комментариях к данной публикации пользователи Сети предположили, что цыгане едут домой после того, как "попаслись на столичных кладбищах" во время поминальных дней. В то же время, киевляне добавили, что в этом году количество цыган на вокзале значительно увеличилось.

