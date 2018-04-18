Мэй объяснилась перед парламентом по поводу удара по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснилась перед парламентом по поводу военного вмешательства в Сирии. Об этом сообщает Euronews.



По ее словам, удар не был попыткой угодить Соединенным Штатам. «Мы не следовали по указке США, а защищали национальные интересы. Мы не должны допустить, чтобы применение химоружия считалось нормой», — сказала она.



Глава правительства добавила, что действия не были согласованы с парламентом из-за необходимости быстро принять решение. «Правительство имеет право поступать по своему усмотрению, а к парламенту обращаться позднее», — отметила Мэй.

