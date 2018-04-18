Выявлен надежный способ избежать сердечного приступа

Употребление нескольких порций орехов каждую неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий — самой распространенной разновидности аритмии. К такому выводу пришли шведские ученые, сообщается в пресс-релизе MedicalXpress. Статья опубликована в журнале Heart.



В исследовании приняла участие 61 тысяча шведов в возрасте 45-83 лет. Перед исследованием им необходимо было рассказать о своем рационе и пищевом поведении. Затем состояние сердечно-сосудистой системы добровольцев отслеживали в течение 17 лет. Если человек умирал раньше этого срока, ученые определяли причины смерти.



Это позволило найти связь между стилем жизни, который определялся рационом питания, наличием вредных привычек, продолжительностью жизни и другими факторами.



В ходе наблюдения было зарегистрировано 4983 сердечных приступа, из которых 917 привели к летальному исходу, 3160 случаев сердечной недостаточности, 7550 случаев фибрилляции предсердий, 972 случая сужения аортального клапана, 983 аневризмы брюшной аорты, 3782 случая ишемического инсульта головного мозга и 543 случая внутримозгового кровоизлияния.



Оказалось, что потребление орехов уменьшало риск сердечного приступа, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и аневризмы брюшной аорты. Результаты варьируются в зависимости от пола и возраста, но в среднем одна-три порции орехов в месяц снижают риск аритмии всего на 3 процента, одна-две порции в неделю — на 12 процентов, более трех порций в неделю — на 18 процентов.

