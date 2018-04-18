Германия предложила Западу помочь договориться с Россией

Германия готова стать посредником между странами Запада и Россией, чтобы урегулировать конфликт в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает Reuters.



«Мы должны использовать ситуацию [в Сирии], чтобы возобновить политический процесс. В этом разговоре нам нужна Россия», — сказал он, отметив необходимость «держать окно для диалога с Кремлем открытым».



Варианты сотрудничества с Россией страны «Большой семерки» должны обсудить на предстоящем саммите в канадском Торонто. Ранее министры иностранных дел стран G7 выступили с совместным заявлением по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании.

