Бизнес-реалии современных продаж

Открыть собственное дело с каждым годом всё сложнее. Точнее, не так. Начать бизнес не так сложно. Важно вывести его на прибыль и повести по пути неумолимого роста и развития.



Каждый человек по-своему уникален. У всех есть свои особенности характера, уникальные знания, интересы и т. д. Всё это можно и нужно превращать в «плюсы», если вы собираетесь открыть собственное дело.



В этой статье мы не будем говорить, что у вас всё получится. Бизнес – это область деятельности с суровыми, иногда даже жестокими законами. На пути к светлому будущему вы наверняка столкнётесь с массой подводных камней, от которых ваша изначально небольшая «лодочка» рискует затонуть ещё до первой гавани. В сегодняшнем материале поговорим о различных рисках, а также о том, как их минимизировать.



Стадный инстинкт или усидчивость



Ознакомившись с обучающими статьями в интернете, многие придут к выводу, что начинать своё дело без уникального торгового предложения нет смысла. В идеале желательно найти и продавать оригинальный товар, которого нет на рынке. Как бы грубо ни звучало, но это стадный инстинкт во плоти.



Не стоит изначально ориентироваться на то, что кто-то не сможет реализовать конкретную бизнес-модель, и не советую делать это другим. Во-первых, делать выводы без углублённого личного анализа можно только после тех статей, авторитет авторов которых, конкретно в сфере бизнеса, у вас не вызывает никаких сомнений. То есть вы как минимум должны быть уверены на 90%, что это сработает. Хотя и здесь всё зависит от подхода. Кто-то будет продавать классный чехол для Samsung Galaxy S7 по классической схеме «у нас подешевле», а другой предприниматель проявит смекалку. Расположит покупателя, предложит несколько вариантов, объяснит преимущества товара и т. д.



Как выйти на прибыль без вложений



Одни назовут это фантастикой, другие – малоэффективным бизнесом. Однако и те и другие зарабатывают по той же схеме, но с большими начальными вложениями. Речь идёт о дропшиппинге. Такая система реализации продукции пришла в Россию из Европы, где последние 10-15 лет активно используется. Суть её состоит в следующем:



• предприниматель заключает договор с поставщиком;

• организует точку продаж (обычно: группа в социальных сетях, сайт);

• находит клиентов;

• передаёт заказы поставщику;

• последний отправляет товары покупателям напрямую;

• предприниматель получает прибыль.



Где же здесь ваши деньги? Наценка. К примеру, поставщик предлагает вам чехлы на Самсунг по оптовым ценам. На каждую позицию товара продавец делает наценку. Её размер не регламентирован. Известны случаи, когда дропшипперы продавали товары с наценкой 70% и более. Фишка в том, что покупатели не знают, откуда приходит товар. Они считают, что продукция отправляется с вашего склада, хотя к вам в руки она даже не попадает.



В результате дропшиппер является тем же продавцом с отличными перспективами роста, только он не тратит денежные средства. Следовательно, отсутствует главный риск – финансовый. Прекрасное начало для собственного дела.



