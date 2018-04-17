Украина близка к созданию автокефальной поместной церкви – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к созданию автокефальной поместной церкви. "На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", - заявил П.Порошенко в ходе встречи с председателями парламентских фракций относительно обращения к Вселенскому Патриарху во вторник в Киеве.



"Это засвидетельствует не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода", - подчеркнул П.Порошенко.



При этом президент добавил, что пока не может сообщить все детали этой встречи, но отметил, что есть ряд ключевых моментов, которые должны обеспечить этот процесс.



По словам П.Порошенко, первое – это обращения церковных иерархов. "У меня уже были эти встречи, сегодня и завтра они будут продолжаться. И хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом все епископы украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи, засвидетельствовали в обращении Вселенскому патриарху относительно предоставления томоса новой Украинской православной автокефальной церкви", - рассказал П.Порошенко.



Также он сообщил, что у него была встреча с главой Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием. "Сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью: все без исключения архиепископы… подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту", - рассказал он.



П.Порошенко подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов всех церквей.



"Двери открыты, и епископы других церквей подписали или рассматривают возможность подписания обращения к Его Всесвятости относительно предоставления нам томоса на автокефалию", - отметил президент.



Он добавил, что это является не церковным событием, а "событием независимости Украины, которая происходит в очень непростое время, для того, чтобы мы имели как и большинство в православном мире свою единую автокефальную церковь… объединенную с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого-либо другого".



Как сообщалось, согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" 8-16 июля 2017 года, 37% опрошенных выступают за создание Единой поместной церкви в Украине. 18% - против этой инициативы, по 23% заявили, что им либо безразличен этот вопрос, либо вообще не определились с ответом.



По сравнению с 2014 годом практически не изменилось количество тех, кто выступает за объединение Церквей, в то же время в 1,5 раза уменьшилось количество противников этой идеи. Вместе с тем, возросло количество тех, кто не имеет четкой позиции в данном вопросе.



Наибольшую поддержку создание Единой поместной церкви имеет в среде представителей Украинской греко-католической церкви (66%) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (61%). Зато среди прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата) больше противников этой идеи (42%), чем сторонников (23%). В то же время 36% представителей УПЦ (МП) или безразличны к этому вопросу, или же не имеют на него ответа.



Объединение Церквей имеет наибольшую поддержку на западе страны (61%). В центре эту идею поддерживают 40%, не поддерживают 17%, 43% не имеют позиции. На юге за создание Единой церкви 24%, против - 25%, другие - безразличны (33%) или затрудняются с ответом (19%). На востоке Украины эта идея пользуется поддержкой у 11% опрошенных, против - 20%. 40% не смогли дать ответ, 29% - выразили безразличие.



Идею объединения Церквей более склонны поддерживать респонденты старшего возраста, женщины, люди с высшим образованием и более обеспеченные.



Две трети тех, кто поддерживает идею объединения, высказались за создание Единой поместной церкви на базе УПЦ-КП, 16% - за объединение на базе УГКЦ, 7% - УПЦ (МП).



Подавляющее большинство прихожан УПЦ-КП и УГКЦ видят объединение на основе своих Церквей. В среде представителей УПЦ (МП) лишь чуть более половины за объединение вокруг УПЦ (МП), а четверть - за объединение на базе УПЦ-КП. Среди верующих, которые не отнесли себя ни к одной из конфессий, две трети за объединение на базе УПЦ-КП.



Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

