Гройсман пожаловался на нехватку полномочий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что полномочий у премьера и правительства намного меньше, чем заданий, которые стоят перед исполнительной властью.



"Я читаю, что полномочия премьер-министр и правительства намного меньше, чем те задания, которые стоят перед исполнительной властью и правительством страны", - сказа он на форуме Реанимационного пакета реформ в Киеве во вторник.



По словам премьера, необходимо внести изменения в закон о Кабинете министров, а также в Конституцию Украины, для того, чтобы обеспечить распределение полномочий в контексте децентрализации.



"Мы имеем очень зарегулированное законодательство", - отметил В.Гройсман.

