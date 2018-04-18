Порошенко: верующие будут иметь право свободно выбирать себе храм и церковную юрисдикцию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после создания Украинской единой поместной церкви верующие и дальше будут иметь свободу веры и право свободно выбирать себе храм и церковную юрисдикцию.



"Единая православная поместная церковь не станет государственной, и отделение церкви от государства будет продолжать существовать. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", - сказал П.Порошенко во вторник в Киеве в ходе встречи с председателями парламентских фракций относительно обращения к Вселенскому Патриарху.



Президент подчеркнул, что те, "кто захотят остаться в той церкви, которая сохранит единство Российской православной церкви, также оставляют за собой гарантированное право собственного выбора".



"В этом вопросе, как религиозное, так и любое принуждение или запрет категорически недопустимы. Хочу подчеркнуть, что это моя твердая позиция", - сказал П.Порошенко.

