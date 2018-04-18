Новый бизнес: Почему участников АТО из общежитий выгоняют со стрельбой

Боестолкновение в Киеве 16 апреля с участием ветеранов АТО может быть проявлением нового вида бизнеса на столичном рынке недвижимости.

Об этом свидетельствует информация, представленная нашим источником, приближенным к данным событиям.

Напомним, речь идет о самообразовавшемся общежитии по ул. Обуховская, 60 (район метро «Академгородок»), где сейчас проживают 16 переселенцев и бывших участников АТО. Как отмечают СМИ, этот дом ранее принадлежал экс-главе Нацбанка Украины Сергею Арбузову, затем перешел в собственность «Экспобанка», находящегося в стадии ликвидации. Нынешний собственник выкупил здание на аукционе у Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

А два с половиной года назад, пользуясь неопределенным юридическим статусом здания, экс-лидер батальона ОУН Николай Коханивский разместил здесь несколько семей переселенцев. Но сейчас собственник хочет вернуть себе объект: у него на руках все разрешительные документы, юристы заявляют о незаконном заселении и фактическом захвате. Коханивский – против, и подбивает жильцов на сопротивление.

Итак, 16 апреля юристы в сопровождении охраны в очередной раз приехали, чтобы договорится об освобождении здания. Началась перепалка, в итоге один из жильцов, доброволец ОУН Александр Рычков, пустил в ход оружие и ранил двух охранников – одного в руку, другого в ногу. Сам он в интервью СМИ не отрицает, что стрелял из ружья. Очевидцы уточняют – это была «Сайга» (охотничий карабин на базе автомата). Рычкову же в ходе потасовки разбили голову.

Как рассказал источник, приближенный к данным событиям, ситуация на Обуховской не однозначная. «Дело в том, что сейчас появился новый вид бизнеса – в Киеве и под столицей в особняки или иные ценные здания, имеющие спорных собственников, с 2014-2015 годов заселяют (или сами заселяются) переселенцы и участники АТО, преимущественно добробаты. Первоначально собственники шли на уступки, думая, что поселение временное – ну, год. А потом пошел второй год. А сейчас уже четвертый. Жильцы сопротивляются. Причем, их действия курируются (не секрет, что таким «куратором», в частности, на Обуховской выступает Коханивский). При этом жильцы начинают выдвигать сверхтребования: на той же Обуховской они в переписке с собственником требуют обеспечить их жильем (т.е. купить квартиры) или выдать компенсацию на его приобретение. И тут «по схеме» начинается самое интересное: на собственников выходят определенные группировки, которые за деньги готовы освобождать такие здания», – отметил он.

По информации собеседника, с домом на Обуховской применялась такая же схема. «Но здесь собственникам озвучили заоблачную цену, и они отказались от «сделки». И судя по всему, выбрали услуги конкурентной «группы». В итоге им заявили, что они об этом пожалеют и могут вообще вместо здания получить руины», – сообщил он.

Собеседник также отметил, что по самим проживающим в общежитии на Обуховской тоже есть немало вопросов. «Когда полиция приехала на место происшествия, и зашла в здание, то по инсайдерской информации там обнаружили склад оружия. Пока как одна из версий – это связывают с добробатами, проживающими здесь, но полиция будет разбираться», – уточнил он.

Источник также добавил, что в Киеве образовался уже своего рода новый бизнес, когда в «лакомые» здания заселяются «льготники», а потом некие группировки начинают требовать за освобождение помещений деньги. «Разбег цен – от 10 тысяч долларов до миллиона долларов. Не соглашаешься – в ход идут угрозы, затем их реализовывают. В итоге, некоторые собственники идут на уступки, порождая тем самым дальнейшее распространение этого беспредела», – констатировал он.