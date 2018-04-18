НБУ успешен и как регулятор, и как донор бюджета – Алена Дегрик

Тот факт, что Национальный банк каждый год увеличивает сумму отчислений в государственный бюджет, свидетельствует об успешности его финансовой политики.



Такое мнение высказала основатель и генеральный директор ФК "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик (Альона Дегрік).



"На первый взгляд может показаться, что увеличение невелико — "всего лишь" 300 миллионов гривен по сравнению с прошлым годом. Но если сравнивать с позапрошлым, то мы видим рост отчислений на 6 миллиардов. Кроме того, нужно учитывать и рост баланса НБУ — он уже превысил 1 трлн. грн. А значит, работу Нацбанка можно и нужно назвать успешной", — отметила эксперт.



Дегрик также напомнила, что показатели успешности работы Нацбанка нельзя измерять только суммами его отчислений в бюджет.



"В первую очередь, Нацбанк — это регулятор финансовой системы страны. Поэтому нужно смотреть и на показатели коммерческих банков — сумели ли они нарастить активы, увеличить прибыль и обороты? Насколько мне известно, большинство украинских банков по результатам прошлого года улучшили свои показатели. Следовательно, можно говорить о том, что регулятор создал им благоприятные условия для работы на финансовом рынке", — подчеркнула Алена Дегрик.



Совет НБУ утвердил консолидированную финансовую отчетность регулятора 13 апреля. Согласно ей, прибыль Национального банка за 2017 год составила 45,9 млрд. грн. 44,6 млрд. грн. из них будет перечислено в госбюджет Украины в течение 2018 года.

