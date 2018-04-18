Детское автокресло с подушками безопасности выпустили на рынок

Британская компания Maxi-Cosi выпустила на рынок первое в мире детское автомобильное кресло со встроенными подушками безопасности. Новинка под названием AxissFix Air уже поступила в продажу в Великобритании по цене около 783 долларов и доступна для покупки во всех больших британских детских магазинах, сообщает Top Gear.



Кресло разработано совместно с компанией Helite, производящей мобильные подушки безопасности. Сидение, подходящее для детей ростом от 61 до 105 сантиметров оснащено крепежом Isofix и поворачивающимся на 360 градусов основанием для облегчения установки, а также двумя маленькими подушками безопасности, расположенными в плечевых лямках и подключенными к баллону с углекистым зазом (CO2).



В случае столкновения мгновенно срабатывает датчик положения сидения, и подушки безопасности раскрывается в течении 0,05 секунд.



Во время испытаний лобовых столкновений оказалось, что, по сравнению с обычными детскими автокреслами, AxissFix Air уменьшает риск удара головой или смещения шейных позвонков на 55%, отмечается в публикации.



"Несколько лет назад мы начали исследовать, как подушки безопасности могут лучше защитить голову и шею ребенка в детских автомобильных сидениях", - рассказал управляющий директор Maxi-Cosi Эндрю Рэтклифф. - Успешный опыт использования подушек безопасности в специальном "воротнике" для мотоциклистов, дал нам вдохновение и как результат - абсолютно работоспособная технология для будущего поколения детских автомобильных сидений".







