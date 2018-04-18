Эксперты назвали основные признаки старения

Многие люди переживают из-за своего возраста и боятся старости. Согласно результатам опроса, проведенного исследователями из компании Future You, около половины молодых людей боятся потери памяти в пожилом возрасте. А 29% респондентов обеспокоены влиянием старости на их физическое состояние, рассказывает The Deccan Chronicle.



Специалисты перечислили основные признаки старения. В частности, если человек стонет, наклонившись за упавшим журналом, или засыпает перед телевизором, то, вероятнее всего, он начинает стареть. Кроме того, в список признаков приближающейся старости ученые внесли боль, скованность в суставах и сложности с использованием современных технологий.



Исследователи отмечают: замедлить процесс старения можно. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни и включать в свой рацион много овощей. Также эксперты советуют обязательно есть йогурт. Это хороший источник кальция, спасающего от остеопороза. А наличие полезных бактерий поддерживает нормальную микрофлору и здоровье кишечника.

