В НАТО рассказали, что приблизит Украину к членству в альянсе

В вопросе членства в НАТО политикум Украины сконцентрирован на "обертке", а не на сути вопроса. Об этом в интервью Европейской правде в среду, 18 апреля, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.



По ее словам, Украина чрезмерно озабочена тем, будет ли иметь План действий по членству (ПДЧ), вместо того, чтобы сосредоточиться на реформах.



"Я вообще не вижу для вас нужды так беспокоиться о получении ПДЧ. Годовые национальные программы ведут вас точно тем же путем", - заявила она.



По словам Геттемюллер, во время визитов в Украину ей очень странно видеть, что "все сконцентрированы на "обертке", на форме".



"Все спрашивают: а будет ли у нас ПДЧ? А будет ли программа усиленных возможностей? И при этом никто не говорит что-то вроде: "Мы должны ставить своим приоритетом проведение реформ". А для меня именно это - самое важное!" - заявила заместитель генсека НАТО.



"И именно эти изменения, если они состоятся, будут важнейшим аргументом для стран-членов НАТО, когда они будут принимать решение о членстве Украины", - подчеркнула она.

