Певица Глюкоза призналась в употреблении тяжелых наркотиков

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, призналась, что в начале своей карьеры постоянно употребляла наркотические вещества.



"Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют. Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала", —рассказала певица в интервью изданию Super.



Она также рассказала, что несколько раз употребляла героин, и остановило ее лишь то, что много ее знакомых погибли из-за этого наркотика.



"У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали", — рассказала артистка, вспомнив, что после принятия наркотиков "целовала машину часов пять".

