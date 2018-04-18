Желтый сигнал светофора могут отменить после аварии в Кривом Роге

В связи с аварией в Кривом Роге, Кабмин в среду, 18 апреля, поручил профильным ведомствам изучить целесообразность отмены желтого сигнала светофора, сообщает LB.



Как известно, авария, в которой погибли 10 человек, произошла в Кривом Роге рано утром, когда светофоры еще работали в режиме желтого сигнала.



Вопрос отмены желтого сигнала Кабмин поручил исследовать Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог Укравтодор, Национальной полиции, Госслужбе по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).



В случае необходимости на рассмотрение правительства будет внесен соответствующий проект акта об отмене сигнала.

