Добкин не ожидал, что Янукович сбежит из Украины

Народный депутат Михаил Добкин зааявляет, что не ожидал от экс-президента Виктора Януковича побега из Украины. Об этом Добкин заявил сегодня в Оболонском районном суде Киева на допросе в качестве свидетеля по делу о государственной измене Януковича, передает УНН.



"Виктор Янукович, будучи премьером и президентом, производил впечатление очень сильного человека. Он обладал всегда, как мне казалось, полным объемом информации. Даже когда в Киеве стало горячо, он оставался спокойным. Он таким приехал в Харьков – мол, все хорошо, я держу ситуацию под контролем. У меня было какое-то внутреннее опустошение… Я допускал все что угодно – любой маневр, быстрое перемещение по стране, чтобы минимизировать риски. Но я не ожидал, что он уедет. И до сих пор считаю, что его место в Украине и он должен был оставатися в Украине", - сказал Добкин.

