Великобритания начала расследование против RT после отравления в Солсбери

Британское ведомство Ofcom начало новые расследования в отношении российского государственного телеканала RT из-за освещения отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.



Всего открыты семь производств по факту выпуска в эфир передач с 17 марта по 16 апреля. Во всех случаях речь идет о возможном нарушении принципа объективности освещения событий.



До последнего времени [российского юридического лица RT] «ТВ-Новости» в своей работе несильно отличались по степени соответствия правилам от других каналов. Но после событий в Солсбери мы заметили значительное увеличения числа программ RT, которые требуют расследования на предмет нарушения правил вещания.



По итогам расследования Ofcom может опубликовать выводы о нарушении правил, потребовать от RT представить эти выводы у себя, назначит штраф или отозвать лицензию на вещание.



За время работы RT в Великобритании с 2011 года Ofcom зафиксировал 15 случаев нарушения правил со стороны российского телеканала. В двух случаях регулятор потребовал от телеканала опубликовать выводы расследования. За весь 2017 год не зафиксировано ни одного нарушения.



Ежедневно эфир RT в Великобритании, по информации Ofcom, одновременно смотрят в среднем 3400 зрителей. Еженедельный охват канала — 540 тысяч человек (чуть более 1% взрослого населения страны).



«Ни одно британское СМИ в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», — заявила представитель МИД России Мария Захарова после отравления Скрипалей.

