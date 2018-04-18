Порошенко обсудил с членами Кабмина вопрос Украинской поместной церкви

В ходе прошедшей во вторник встречи президента Украины Петра Порошенко с членами Кабинета министров обсуждались вопросы создания единой поместной православной церкви, налаживания взаимодействия госинститутов, а также введение аналогичных американским санкций против России, сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич.



"Относительно вчерашней встречи. Говорили о нескольких вопросах, начиная с Украинской поместной церкви. Проинформировал нас президент о результатах его встречи (с Вселенским патриархом Варфоломеем 9 апреля - ИФ) в Стамбуле, так как это очень важное событие", - сказала Л.Гриневич на брифинге после заседания правительства в среду, отвечая на вопрос журналистов о встрече президента с членами Кабмина.



Кроме того министр образования сообщила, что на встрече обсуждался вопрос налаживания взаимодействия парламента, президента и Кабинета министров "в эти сложные времена, перед вызовами, которые перед нами сейчас стоят".



"Вызовов очень много. У нас прошло два года работы правительства, есть что подытожить. Но следующий период тоже перед собой ставим вызовы", - сказала Л.Гриневич.



"Плюс, мы также обсуждали вопрос по санкциям (против РФ – ИФ). Это тоже очень широкий вопрос. Сейчас в правительстве готовится этот проект, проводятся согласования, множество совещаний. Мы работаем над этим важным документом, который после обнародования будет заслуживать отдельного внимания медиа", - рассказала министр.



Как сообщалось, 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.



Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", выразил надежду на то, что Европейский Союз поступит аналогично, а также заявил, что ожидает от украинского Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации санкционных режимов с США.



13 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что СНБО рассмотрит вопрос введения аналогичных американским санкций против Российской Федерации на предстоящей неделе.



"По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединённые Штаты и другие, европейские, страны", - заявил он, выступая на XI Киевском форуме по безопасности.

