Дроны могут внести в список дотационной сельхозтехники

Народные депутаты предлагают внести беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – дроны - в список техники сельскохозяйственного назначения, которая подлежит дотированию.



Такая инициатива содержится в законопроекте "О внесении изменений в закон "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" (№ 8275), зарегистрированном в Верховной Раде в среду, 18 апреля.



"Документ предусматривает расширение списка техники сельскохозяйственного назначения, которая подлежит дотированию. В перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса добавляются беспилотные летательные аппараты - дроны. Речь идет о технике отечественного производства, которая используется в системе точного земледелия и осуществляет дистанционно зондирование посевов с помощью дронов, а также оборудования, установленного на этих агрегатах. Закон позволит максимально упростить закупку этой современной техники фермерским хозяйствам, которые стремятся использовать передовые технологии и последние научные разработки", - отметил инициатор законопроекта президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.



По его словам, документ будет рассмотрен на заседании аграрного комитета Верховной Рады в следующем месяце. Он должен быть поставлен на рассмотрение парламента во внеочередном порядке, так как не нуждается в широком обсуждении.



"Главное, чтобы этот документ поставили на рассмотрение вовремя. Ведь сейчас очень многие законопроекты ожидают рассмотрения. Некоторые - годами. Но этот законопроект создает предпосылку для внедрения государственной поддержки широкому применению информационных технологий в сельскохозяйственном производстве. Таким образом, отечественные аграрии смогут активно переходить на использование инновационной техники, которая будет иметь невысокую стоимость", - подчеркнул президент УАК.



Ранее ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) предлагал включить в перечень подлежащей компенсации сельхозтехники дроны и оборудование для элеваторов.



"В настоящее время приобрести беспилотник за $2-3 тыс. может далеко не каждый фермер. Однако если дроны будут реализовываться через программу частичной компенсации стоимости с/х техники и оборудования отечественного производства, агропроизводитель может рассчитывать на компенсацию 25% цены БПЛА. Производители такого оборудования получат толчок к развитию за счет увеличения спроса", - прокомментировал такую инициативу координатор комитета техники УКАБ Олег Нестеров, слова которого приводятся на сайте ассоциации.



Как сообщалось, Кабинет министров в рамках механизма распределения средств на господдержку агропромышленного комплекса на 2018 год выделяет около 1 млрд грн на программу 25%-ной компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники.

