В самолетах появятся стоячие места

Итальянский производитель кресел Aviointeriors разработал дизайн стоячих мест, чтобы повысить вместимость самолетов на 20 процентов. Об этом сообщает CNN.



Новую модель Skyrider 2.0 представили на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге, Германия. По словам производителя, сиденья такого типа изобретены для «ультравысокой плотности» в салоне и позволят сузить расстояние между рядами.



Оригинальный дизайн Skyrider напоминал седло наездника и был придуман еще в 2010 году, но Федеральное управление гражданской авиации США отвергло идею. Однако представители Aviointeriors отметили, что ковбои могли сидеть в таком положении часами, не ощущая дискомфорта. Таким образом, стоячие кресла идеально подойдут для коротких перелетов и повысят доход авиакомпаний.



Каждый ряд кресел Skyrider 2.0 закреплен двумя вертикальными стойками, проходящими между сиденьями. Кроме того, улучшенная версия стоячего места имеет дополнительную мягкую обивку.

