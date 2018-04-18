Кабмин увеличил квоту на прием мигрантов почти вдвое

Распоряжением «Об установлении квоты иммиграции на 2018 год» предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Соответствующее распоряжение было принято сегодня, 18 апреля, во время заседания Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 2223 человека.



Квота иммиграции формируется по таким категориям: деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины; высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины; лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США; лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины; лица, которые ранее находились в гражданстве Украины; родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети; лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.



Распоряжение разработано Государственной миграционной службой.

