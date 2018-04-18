Медведчук: Украине нужны люди, которые могут общаться напрямую и с руководством РФ, и с представителями Донбасса

В интервью Deutsche Welle спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук рассказал о своих визитах в Москву, результатах переговоров с руководством РФ, а также о том, почему президент Украины назначил его представлять Украину в переговорах по обмену пленными.



По словам политика, цель его визитов в Москву в течение последних нескольких лет — это переговоры, связанные в первую очередь с мирным урегулированием конфликта на Донбассе, Минскими соглашениями, а также освобождением удерживаемых лиц.



«И если раньше мы в Москве говорили в основном о тех лицах, гражданах Украины, которые отбывают наказание или привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, то с последнего времени, учитывая влияние России на представителей и руководство в непризнанных республиках, это еще и освобождение удерживаемых лиц в Донецке и Луганске», — уточнил В.Медведчук.



Лидер «Украинского выбора» также сообщил, что Москве встречался со многими представителями руководства Российской Федерации, в том числе и с президентом Путиным. Что касается результатов таких переговоров, то они, по словам Медведчука, «обычно бывают тогда, когда это видят и знают все».



«… когда мы подходим к финишной прямой, когда освобождаются люди или есть продвижение в вопросе мирного урегулирования. Говорить о том, что эти результаты уже достигнуты, нельзя. Но одновременно надо говорить и акцентировать внимание на том, что переговорный процесс идет, и этот переговорный процесс (лично я уверен) приведет к положительному результату. Как в одном, так и в другом вопросе. Такие переговоры должны продолжаться, и они должны иметь место», — уверен политик.



Отвечая на вопрос, представляет ли Медведчук интересы Путина в Украине, лидер «Украинского выбора» ответил так.



«Я не думаю, что президенту Российской Федерации нужны представители в Украине, которые бы представляли его политику. Я думаю, что больше необходим сегодня Украине человек или люди, которые могли бы общаться напрямую с представителями руководства Российской Федерации, в том числе и с представителями руководства непризнанных республик в Донецке и в Луганске. Еще раз подчеркиваю ― напрямую. Для того чтобы достигать какого-то результата. Для того чтобы искать и приходить к общему знаменателю в тех вопросах, которые являются актуальными как со стороны Украины, так и со стороны сегодня этих непризнанных республик или неконтролируемых территорий. Поэтому в данном случае то, что я делаю в Москве ― я выполняю просьбы президента Украины господина Порошенко. Как в одном вопросе: вопросе обмена и освобождения удерживаемых лиц (тех, которые находятся в России и на неконтролируемой территории в Донецке и Луганске), так и в вопросах возможных путей продвижения реализации Минских соглашений, которые были подписаны в феврале 2015 года», — рассказал В.Медведчук.



Он также объяснил, почему Петр Порошенко выбрал именно его в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.



«Господин Порошенко сам это объяснил несколько недель или месяц назад. Когда ему задали вопрос по поводу меня, он сказал, что господин Медведчук ― самый эффективный переговорщик по вопросу освобождения удерживаемых лиц. Почему? Потому что у него есть личные отношения с господином Путиным», — резюмировал политик.



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