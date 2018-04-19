РФ: : Лондон не сможет представить реальных доказательств своей версии по делу Скрипаля

Великобритания не сможет представить никаких реальных доказательств, подтверждающих свою версию произошедшего в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в ходе выступления на внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО.



''Не сомневаюсь, что впереди нас ждут новые информационные вбросы, псевдоутечки в СМИ, бессовестные выпады британских официальных лиц в наш адрес, - отметил он. - Но никаких реальных доказательств предъявлено так и не будет''. Шульгин подчеркнул, что окончательные выводы о произошедшем "можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб, а эти материалы были переданы Техсекретариатом только Лондону''.



По словам постпреда РФ, Великобритания "демонстрирует явное нежелание полноценно сотрудничать в расследовании всей этой мутной истории". "Это убеждает нас в том, что англичане не хотят никакой правды. Им нельзя допустить, чтобы она выплыла наружу", - указал он.



Постпред отметил, что Москва хочет понять, почему страны ''Большой семерки'' развязали дипломатическую войну с Россией на основе фальшивок Великобритании по делу Солсбери.



"Хотели бы услышать от британской стороны ответы на многочисленные и конкретные вопросы Российской Федерации по инциденту в Солсбери, - отметил Шульгин. - Кроме того, были бы признательны, если бы представители G7 могли бы нам пояснить, зачем их страны на основе фальшивок развязали с Россией дипломатическую войну?"



Постпред напомнил изречение о том, что ложь - это не способ оправдания, а способ защиты. "16 апреля мы услышали еще одно странное заявление: G7 призывает Россию ответить Великобритании на ее законные вопросы по делу Скрипалей, - обратил внимание постпред, предложив считать таким ответом его выступление.



Шульгин подчеркнул, что Россия ответила на все вопросы британской стороны по инциденту в Солсбери.



"Британская сторона предложила нам сознаться в одной из двух выдуманных ею версий: либо отравление Сергея и Юлии Скрипалей было целенаправленным действием России, либо Россия утратила контроль над якобы имеющимися у нее арсеналами отравляющих веществ, - отметил он. - Несмотря на беспардонный характер этого ультиматума, мы его вовсе не игнорировали, а сразу же дали однозначный ответ: Россия к химинциденту в Солсбери не имеет никакого отношения". "Ни с какими другими вопросами Великобритания к нам не обращалась", - подчеркнул постпред.



"Со своей стороны, 13 апреля мы направили через Техсекретариат ноту британской стороне по пункту 2 статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия с перечнем законных вопросов, которые имеются у нас по "делу Скрипалей", - сказал Шульгин. - Мы действовали строго в соответствии с Конвенцией и ожидали от партнеров из Лондона, что они поступят так же. Никакого ответа до сих пор так и нет. Великобритания как будто вообще не замечает Конвенцию и не хочет действовать в соответствии с ее нормами".



"Мы были свидетелями и того, как Лондон выдумал новую форму работы - "независимая верификация Техсекретариатом ОЗХО выводов, сделанных британской стороной", - добавил дипломат. - Подчеркну: такого в Конвенции нет, это изобретение британцев. Вместо того, чтобы четко следовать положениям Конвенции, Великобритания пытается морочить всем голову".



Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО проводится в среду по инициативе британской стороны, а его основной целью заявлено обсуждение доклада ОЗХО, который подготовлен по результатам анализа образцов, собранных инспекторами организации в Великобритании.



4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.

