Трамп заявил, что Помпео провел отличную встречу с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что выдвинутый им на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео провел отличную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, наладив контакт с главой республики.



"Кстати, он только что покинул Северную Корею после прекрасной встречи с Ким Чен Ыном. Он правда хорошо поладил с ним, действительно отлично", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед началом очередной дискуссии с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Mar-a-Lago" в Палм-Бич (штат Флорида). Трансляцию вел телеканал CNN.

