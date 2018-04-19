Кабмин почти в два раза увеличил годовую квоту на иммигрантов

Правительство увеличило почти вдвое предельное количество возможных иммигрантов на 2018 год.



Соответствующее распоряжение "Об установлении квоты иммиграции на 2018 год" было принято 18 апреля во время заседания Кабмина, передает "Юрлига".



Так, предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. В прошлом году квота составляла всего 2223 человека.



Квота иммиграции формируется по таким категориям:



деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;



высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;



лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабмином;

лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;



лица, которые ранее находились в гражданстве Украины;



родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;



лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.



