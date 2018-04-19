Захарова: РФ скептически относится к заявлению ОЗХО по веществу BZ

Россия скептически относится к заявлению Секретариата ОЗХО по веществу BZ и призывает организацию открыть все имеющиеся данные по делу Скрипаля.



Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Заявление руководства технического Секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО. Ситуация с веществом BZ, описанная в заявлении, мягко говоря, спорная, - сказала она. - Для того, чтобы установить полную картину нужны анализы всех лабораторий, авторизованных ОЗХО для проведения исследования".

"Нужно остановить эту игру в кошки-мышки и наконец открыть все имеющиеся данные", - подчеркнула дипломат.



Ранее в среду глава лаборатории ОЗХО и глава посетившей Великобританию группы по оказанию технической помощи Марк-Майкл Блум не подтвердил наличие вещества BZ в образцах, собранных экспертами организации в Солсбери. По его словам, данное вещество, о котором упоминается в публичных заявлениях, "находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией ОЗХО в соответствии с порядком контроля качества". "Они не имели ничего общего с образцами, собранными группой экспертов ОЗХО в Солсбери", - отметил он.



Вместе с тем, генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю в ходе своего выступления заверил в объективности результатов экспертизы независимых лабораторий ОЗХО.



4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.

