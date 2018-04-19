Суд отказал Минюсту во взыскании с "дочки" "Роснефти" $26,8 млн.

Хозяйственный суд Луганской области отказал Министерству юстиции Украины во взыскании с компании "Линик", входящей в структуру "Роснефти", 26,8 миллиона долларов. "В удовлетворении иска Министерства юстиции к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705 миллионов 633 тысяч гривен отказать полностью", — заявила председательствующая судья Татьяна Косенко.

Мотивировочную часть вердикта она не огласила.



Судебный процесс против "Линик" (Лисичанского нефтеперерабатывающего завода) инициировал Минюст Украины после того, как компания "Агрокомплекс" добилась от государства возмещения 27 миллионов евро за неисполнение обязательств со стороны НПЗ.



В 90-е "Агрокомплекс" заключил несколько договоров с "Линик", однако предприятие нарушило условия контракта. Ликвидировать убытки за счет государства постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



Киев исполнил это решение, а затем подал иск о взыскании с "Линика" 26,8 миллиона долларов в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты.



"Роснефть" получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Британская компания остановила предприятие еще весной 2012 года из-за убыточности.

