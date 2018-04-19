СКР представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

Следственный комитет РФ представил первые результаты своего расследования по факту покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.



Как следует из видеосюжета, опубликованном на официальном YouTube-канале ведомства, следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта, нашли такси в котором она ехала, видеозаписи ее прибытия в аэропорт Шереметьево.



Кроме того, они установили, что никто из пассажиров авиарейса в Лондон, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал.



"Ни у одного из летевших этим рейсом не выявлено признаков интоксикации, отравления химическим веществом", - говорится в видеосюжете.



Следственный комитет России в запросе, направленном через Генпрокуратуру РФ, попросил британские власти предоставить копии материалов уголовного расследования об обстоятельствах отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



"В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела", - говорится в видеосюжете.



Также следователи направили еще один запрос с просьбой допросить Юлию Скрипаль.



"После звонка Юлии Скрипаль (в Россию своей двоюродной сестре Виктории) СК РФ направил дополнительный запрос в Великобританию с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Ответ до сих пор не получен", - говорится в видеосюжете.



4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.



В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.

