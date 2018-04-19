Путин и Курц высказались за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем ситуацию в Сирии и необходимость возобновления межсирийских переговоров под эгидой ООН.



"Обсуждалась обострившаяся в результате ракетных ударов США и их союзников ситуация в Сирии, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Отмечена первостепенная важность оказания гуманитарной помощи населению САР и готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН".



Также были затронуты вопросы реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Путина и Курца 28 февраля в Москве. Кроме того, обсуждалась подготовка к исполняющемуся в этом году 50-летию начала поставок российского природного газа в Австрию.



Курц сообщил, что обсудил с Путиным деэскалацию в Сирии и меры по восстановлению доверия. "Россия - супердержава и важный игрок в Сирии. Поэтому Россия должна быть вовлечена в актуальные усилия по мирному разрешению конфликта. Поэтому я провел разговор с президентом Путиным по поводу Сирии, прежде всего по поводу возможных шагов по укреплению доверия в отношении деэскалации и дипломатических инициатив для разрешения конфликта", - написал он в среду на своей странице в Twitter. "Я также заверил, что Австрия всегда готова быть местом для переговоров", - добавил Курц.

