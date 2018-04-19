РФ может предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля

Россия может предъявить Великобритании ту же триаду обвинений по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которую слышит в свой адрес. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин по итогам внеочередного заседания Исполсовета организации по инциденту в Солсбери.



По его словам, сегодня Лондон выдвигает Москве триаду обвинений по делу Скрипаля. "Мотив, средства, предыстория вопроса... Слушайте, мы ведь эту же триаду обвинений можем предъявить и нашим британским коллегам, по большому счету", - отметил Шульгин.



Он также напомнил, что Россия сразу заявила Великобритании о своей непричастности к инциденту в Солсбери. По его словам, в ходе встречи Россия была обвинена в том, что не отвечает на законные вопросы Великобритании. "На самом деле британцы задали нам эти вопросы в форме ультиматума, и всего два вопроса, - отметил дипломат. - Нам сказали: сознайтесь, либо это вы напали на нас с применением химического оружия, либо признайтесь, что вы утратили контроль над имеющимся у вас арсеналом боевых отравляющих веществ".



"Оба вопроса были составлены таким образом, что наличие у России незадекларированных запасов химоружия, подразумевалось, - подчеркнул Шульгин. - На эти вопросы, пусть и заданные в беспардонной форме, мы ответили сразу. Мы сказали, что Россия не имеет никакого отношения к тому, что произошло в Солсбери".



Шульгин добавил, что миссия ОЗХО не смогла в результате анализа установить производителя отравляющего вещества, примененного против Скрипалей.



"Мы для начала задали главный вопрос, ключевой вопрос руководителю миссии ОЗХО: "Действительно ли, как это утверждают британцы, по результатам независимой экспертизы, проведенной экспертами ОЗХО, можно судить о страновой принадлежности примененного токсичного химиката?" Мы получили совершенно ясный, недвусмысленный ответ: "Нет, не представляется возможным по результатам анализа установить, куда тянется ниточка, в какую страну", - процитировал руководителя миссии ОЗХО Шульгин.



Постпред РФ отметил, что российская сторона задала ряд "других крайне важных вопросов", на которые также рассчитывает получить необходимые разъяснения.



Шульгин обратил внимание, что Великобритания нарушает Конвенции о запрещении химического оружия, имея, хоть и небольшие, запасы примененного в Солсбери отравляющего вещества. Дипломат напомнил одно из интервью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, в котором его спросили, есть ли в британской лаборатории образцы нервно-паралитического вещества такого типа. "Он подтвердил, что есть, - обратил внимание Шульгин. - А подтвердив это, он подтвердил, что Великобритания грубо нарушает Конвенции о запрещении химического оружия".



Внеочередная сессия Исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля была закрыта принятием итогового доклада, выдержанного в практическом ключе, сказал Шульгин.



Заседание Исполнительного совета ОЗХО было созвано по инициативе Великобритании. Выступивший на нем постпред этой страны при организации Питер Уилсон признал, что экспертам не удалось идентифицировать место, где могло быть произведено химическое вещество, предположительно использованное для отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являющейся гражданкой РФ. Тем не менее, он вновь повторил звучавшие и ранее заявления о том, что к инциденту в Солсбери "с высокой вероятностью" причастна Россия.

