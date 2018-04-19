В Саудовской Аравии впервые после 35-летнего перерыва показали фильм в кинотеатре

В Эр-Рияде прошел закрытый показ фильма "Черная пантера", таким образом, прекратил действие многолетний запрет на работу кинотеатров в стране, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".



Показ прошел в концертном зале, переделанном в кинотеатр, фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины. На показе публика аплодировала и ела попкорн, отмечает агентство.



Мероприятие стало первым показом коммерческого фильма в королевстве после более чем 35-летнего запрета.



"Это исторический момент в трансформации Саудовской Аравии в более преуспевающую экономику и общество", - заявил министр культуры и информации Саудовской Аравии Аввад аль-Аввад.



Власти страны планируют открыть 300 кинотеатров к 2030 году, по их расчетам, это должно принести экономике порядка $24 млрд и создать 30 тыс. рабочих мест к 2030 году.



Кинотеатры в стране были запрещены в 1980-е годы, жители Саудовской Аравии, желавшие посмотреть фильм в кинотеатре, вынуждены были ехать в Бахрейн или ОАЭ. Единственным кинотеатром в Саудовской Аравии был Imax, показывавший образовательные фильмы в научном центре.

