Фильмы Спилберга собрали в прокате более 10 млрд. долларов

Американский режиссер Стивен Спилберг стал первым кинематографистом в истории, чьи фильмы совокупно собрали более 10 млрд долларов в мировом прокате. Об этом свидетельствуют подсчеты TheWrap.



Самой коммерчески успешной лентой режиссера считается "Парк юрского периода" 1993 года - он собрал 983,8 млн долларов. За ней следуют картины "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", вышедшая в 2008 году, и "Инопланетянин" 1982 года. Первый фильм принес 786 млн долларов, второй - 717 млн. Впрочем, на портале BoхOfficeMojo есть данные по США, скорректированные на инфляцию: в соответствии с ними самыми успешными фильмами Спилберга следует считать "Инопланетянина" и "Челюсти".



Последняя картина режиссера - "Первому игроку приготовиться" приближается к отметке в полмиллиарда долларов в мировом прокате. Следующий проект Спилберга - очередная история об Индиане Джонсе, у которой пока нет названия. В ней роль авантюриста-археолога в последний раз исполнит Харрисон Форд.



TheWrap указывает, что Спилберг находится на очень комфортном расстоянии от ближайших конкурентов. Занимающий второе место в рейтинге Питер Джексон, автор трилогий "Властелин колец" и "Хоббит", отстал более чем на 3 млрд долларов. Вслед за ним - Майкл Бэй, Джеймс Кэмерон и Дэвид Йейтс.







