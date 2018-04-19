Орехи могут спасти от аритмии

С возрастом многие люди все чаще задумываются о здоровье сердца. Шведские специалисты выяснили, как защитить этот важный орган. Оказывается, всего несколько порций орехов в неделю значительно снижают риск развития аритмии. Эта распространенная патология может привести к инфаркту и сердечной недостаточности, сообщает "МедикФорум".



Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 61000 человек. Возраст участников варьировался от 45 до 83 лет. В течение 17 лет специалисты следили за рационом питания добровольцев, а также оценивали состояние их сердечно-сосудистой системы. Это позволило обнаружить взаимосвязь между питанием и сердечными патологиями.



Выяснилось, что именно употребление орехов позволяло существенно снизить риск аритмии и увеличить продолжительность жизни. По словам ученых, 1-3 порции орехов в месяц уменьшают вероятность возникновения аритмии всего на 3%, 1-2 порции в неделю - на 12%, а больше 3 порций в неделю - на 18%.

