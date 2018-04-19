Пять украинских теннисистов подали заявки на участие в Ролан Гаррос

Пять украинцев попало в основную сетку главного грунтового теннисного турнира года - Ролан Гаррос, который пройдут во Франции с 27 мая по 10 июня.



У женщин это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. У мужчин прямую путевку получил только Александр Долгополов.



Правда, список не окончательный. Нет сомнений, что Марта Костюк, Сергей Стаховский и другие попробуют попасть на турнир через квалификацию, а участие Долгополова пока под вопросом из-за восстановления после травмы руки.

