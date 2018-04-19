В Украине намерены разрешить аренду помещений в школах и университетах

Фонд государственного имущества (ФГИ), Министерство образования и науки и комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки намерены отменить запрет на аренду помещений в учебных заведениях для научно-методического сопровождения образовательного процесса.



Как сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в соцсети Facebook, решение о разработке изменений в закон "Об образовании" принял профильный парламентский комитет на заседании в среду.



"После принятия нового закона "Об образовании" любая аренда помещений учебных заведений стала невозможной. Статья 80 закона это четко запрещает. Законодатели, пытаясь защитить имущество образовательных учреждений от нецелевого использования, создали ситуацию, при которой размещение в университетах столовых, буфетов, стиральных в общежитиях, спортивного зала и других объектов, которые арендовали помещения с целью обустройства учебного процесса, стало незаконным", - объяснил глава ФГИ.



По его словам, запрет арендовать помещения учебных заведений также касается государственных учреждений, размещенных в свободных от учебного процесса помещениях.



Решение комитета по образованию предусматривает наработку изменений в закон "Об образовании", позволяющие сдавать помещения учебных заведений в аренду с целью научно-методического сопровождения образовательного процесса. Кроме того, депутаты будут рекомендовать Кабмину изменить методику оценки арендной платы, поскольку государственные органы не могут арендовать помещения по рыночным ценам.



Профильный комитет также попросит Генпрокуратуру не открывать производство в отношении региональных отделений ФГИ за нерасторжение договоров аренды, необходимых для работы университета, пока вопрос не будет решен на законодательном уровне.

