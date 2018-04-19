Украина не может себе позволить повышать "минималку" - МВФ

У Украины нет экономических оснований для повышения минимальной зарплаты в 2018 году. Об этом в четверг, 19 апреля заявил представитель МВФ Йоста Люнгман в комментарии Экономической правде.



Он отметил, что уменьшение госдолга в предыдущие годы было значительным достижением Украины, однако, его размер все еще остается значительным, и увеличение расходов бюджета ставит в опасность исполнение обязательств перед внешними партнерами.



"Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году", - добавил представитель Фонда.



Издание отмечает, что в правительстве сейчас рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение "минималки".



Позиция МВФ в этом вопросе остается однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. Сегодня, по мнению экспертов Фонда, увеличение расходов экономически невозможно.

