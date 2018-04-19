AFP: президент Южной Кореи заявил о стремлении подписать мирный договор с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в четверг о своем намерении подписать мирный договор с КНДР вместо соглашения о перемирии, которое действует после окончания Корейской войны в 1953 году. Об этом сообщило агентство AFP.



"Перемирие, которое продолжается 65 лет, должно завершиться, - заявил президент Южной Кореи. - Мы должны стремиться к тому, чтобы подписать мирный договор после объявления о прекращении войны".



Начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён в минувшую среду заявил, что Республика Корея и США могут подписать мирное соглашение с КНДР в том случае, если она полностью откажется от своей ядерной программы.



Корейская война (1950-1953), в которой на стороне Южной Кореи участвовали США, закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и США все еще находятся в состоянии войны с КНДР. Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать мирный договор, если США откажутся от проведения в будущем всех военных маневров и других враждебных действий.



29 марта представители Пхеньяна и Сеула договорились о проведении 27 апреля встречи лидеров двух стран - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. США также обсуждает с КНДР вопрос о проведении встречи между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая может пройти в конце мая - начале июня.

