Во Львове прошло заседание Военного комитета НАТО

Во Львове, в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, впервые состоялось выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей, сообщает народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.



"Военный комитет НАТО будет продолжать поддерживать Украину, и также будет предоставлять необходимые для этого инструменты, и будет организовывать мероприятия. Военный комитет нужно рассматривать, как полную поддержку Украины и мы также будем продолжать работу в вопросах предоставления оружия Украине", - процитировала И.Фриз выступление председателя Военного комитета НАТО, чешского генерала Петра Павела.

