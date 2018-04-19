В США нашли тектоническую бомбу

Геологическая служба США опубликовала доклад, согласно которому тектонический разлом Хэйуорд на восточном побережье США у залива Сан-Франциско, может стать причиной мощного землетрясения. Число жертв в этом случае оценивается в несколько тысяч человек. Об этом пишет Los Angeles Times.



Разлом Хэйуорд протягивается от южной части залива Сан-Пабло до города Фримонт, затрагивая Беркли, Окленд, Хейвард и Милпитас. Специалисты выяснили, что в этой области высок риск землетрясения магнитудой 7,0. По оценкам, в результате стихийного бедствия, вызванного «тектонической бомбой замедленного действия», как называют разлом геологи, могут погибнуть около тысячи человек (в том числе и от пожаров), а раненными окажутся 18 тысяч человек.



По словам геофизика Кена Худнута (Ken Hudnut), из-за разрушения электросетей и других коммуникаций начнутся массовые пожары, которые уничтожат около 52 тысяч частных домов. Отсутствие воды из-за прорванных трубопроводов осложнит работу пожарных, что может усугубить ситуацию.



Согласно сценарию HayWired, который предусматривает самое разрушительное землетрясение в истории Калифорнии, от рушащихся зданий могут пострадать до 2500 человек, а лифты окажутся ловушкой для 22 тысяч человек. 400 тысяч жителей вынуждены будут покинуть свои дома, а доступ к чистой питьевой воде будет затруднен в течение шести месяцев. При этом существующих строительных норм будет недостаточно, чтобы предотвратить разрушение, как минимум, восьми тысяч зданий. Еще 100 тысяч строений окажутся непригодными для эксплуатации, а 390 тысяч получат серьезные повреждения.



По словам исследователей, разлом Хэйуорд гораздо опаснее Сан-Андреаса — разлома между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной 1300 км, который проходит по штату Калифорния.

