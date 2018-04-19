Порошенко назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских князей

Украинский президент Петр Порошенко считает основание Москвы «опрометчивым решением» древнерусских князей. Он также заявил, что создание на Украине независимой православной церкви «восстановит историческую справедливость».







«Этот долгожданный томос (разрешение) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — сказал Порошенко.

