Германия предоставляет Украине EUR9 млн на жилье для переселенцев

Украина получит 9 млн евро от Правительства Германии на создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц и развитие инфраструктуры (школы, детсады) в соответствующих городах. Как сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики, соответствующее Финансовое и проектное соглашение подписали в четверг глава ведомства Андрей Рева...



...руководитель городского и инфраструктурного подразделения немецкого государственного Банка Развития KfW Марион Кнеш и исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) Андрей Лактионов. На церемонии подписания присутствовали посол Германии в Украине Эрнст Райхель и директор бюро KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке.



Безвозвратная финансовая помощь предоставляется Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через немецкий государственный Банк Развития KfW. Проект "Содействия развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI" будет длиться четыре года. Грантовые средства направляются в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей. Новый проект поможет получить социальное жилье приблизительно тысяче внутренне перемещенных лиц.



"С начала конфликта в восточной Украине, который забрал у стольких людей жилье и привычное существование, задание Германии заключалось в предоставлении поддержки Украине в многочисленных отраслях и значительными ресурсами", - отметил Э.Райхель.



В качестве распорядителя средств немецкого правительства, которые предоставляются через Банк Развития KfW, выступает Украинский фонд социальных инвестиций. "В рамках нового проекта на выделенные правительством Германии средства мы восстановим или построим "с ноля" 10-12 многоквартирных домов для внутренне перемещенных лиц. Рядом с каждым таким домом мы отремонтируем школу или детский садик. Это будет делаться быстро, прозрачно и по немецким стандартам энергоэффективности и качества в целом", - рассказал А.Лактионов.



Подписанное в четверг соглашение является продолжением проекта, который реализуется в настоящее время. В его рамках уже открыто 3 социальных общежития в г.Мелитополь, а до конца года получат квартиры или комнаты в общежитиях в 14 отремонтированных объектах еще около 700 внутренне перемещенных лиц. Взнос Германии в этот проект составляет EUR14 млн: он также предоставлен Министерством экономического сотрудничества и развития Германии через Банк Развития KfW.



Банк Развития KfW является филиалом KfW Bankengruppe, капитал которой принадлежит Федеративной Республике Германия и немецким федеральным землям.

