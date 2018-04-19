Томос: возвращение в лоно

Уникальный случай в истории мирового парламентаризма: Рада вышла на прямую связь с Всевышним и отправила ему декларацию. В роли провайдера выступал сам гарант, который объяснил всю важность томоса в жизни истинно верующих украинцев. Ведь кто мы без томоса? Обыкновенные жертвы «русского мира», который с помощью своей «агентуры» пытается навязать независимому государству ложные ценности. Выход один – полная автокефалия, создание истинно независимой «поместной и автокефальной церкви» и решительный отпор «московским попам».



По мнению гаранта, который докладывал этот вопрос под куполом, Всевышний очень благосклонно воспринял его решение, поскольку «солнышко выглянуло из-за туч». И 268 депутатов поддержали обращение к Варфоломею по поводу томоса. Все, религиозная агрессия Кремля блестяще отражена. Декларация ушла по прямым каналам «куда надо». Поскольку у нас церковь отделена от государства, некоторые «агенты Кремля» пытались спекулировать на теме веры. Дескать, не дело президента и парламента вмешиваться в религиозные вопросы, это не их дело. К сожалению, по меткому выражению спикера Парубия, который по случаю автокефалии пребывал в изрядно приподнятом настроении, им удалось «внести некоторый разброд» в сплошные ряды верующих. Как и ожидалось, это были представители «Оппозиционного блока» и, несколько неожиданно, «Воли народа». Поэтому не удалось набрать 300 голосов, которые бы точно продемонстрировали конечному адресату послания неуклонное желание нации вернуться в «материнское лоно Константинополя». Я не очень разбираюсь в небесной бюрократии, поэтому не могу сказать: засчитывается ли голосование простым большинством или необходимо конституционное? Возможно, в томосе, который мы теперь все с нетерпением ждем, будет отдельное разъяснение по этому важному вопросу богословия и украинского законотворчества.



Меня терзают смутные сомнения: нет ли здесь показательного самоустранения от демонстрации единства перед лицом сами понимаете кого? Доподлинно известно, что вчера весь состав правительства был собран в здании Администрации президента. Гарант произнес зажигательный спич о необходимости объединения всех православных, особенным образом поглядывая при этом на премьера

К сожалению, прохиндей Онищенко, который находится на содержании российских спецслужб, никак не угомонится. Он планирует провести презентацию книги, одно название которой уже оскорбляет честь и достоинство просителя томоса. Понятное дело, это фейк и провокация. И все пятнадцать эпизодов в кабинете гаранта – безусловный фейк и провокация

Опять-таки, не было в зале в столь судьбоносный для нации момент премьера Гройсмана и всего состава правительства. Меня терзают смутные сомнения: нет ли здесь показательного самоустранения от демонстрации единства перед лицом сами понимаете кого? Доподлинно известно, что вчера весь состав правительства был собран в здании Администрации президента. Гарант произнес зажигательный спич о необходимости объединения всех православных, особенным образом поглядывая при этом на премьера. Гройсман сделал вид, что не заметил пылких месседжей президента, и постоянно сохранял постное выражение на своем немаленьком, надо сказать, лице. Поэтому по результатам вечернего собрания не было сделано никаких официальных заявлений. Стороны ограничились самим фактом встречи. И все. Поэтому отсутствие членов Кабмина несколько подпортило общую благостную картину.Сразу после голосования президент очень толерантно призвал бороться с «происками русского мира», как бы дав отмашку практическим действиям по реализации идеи «автокефалии». Мы все понимаем, к чему это может привести, тем более в контексте начавшейся избирательной кампании. Особенно после легендарного эфира на телеканале «Ньюсван», где вчера вечером была прокручена первая запись из обширной коллекции «беглого олигарха Онищенко». Позицию гаранта по данному вопросу буквально только что опубликовала его собственная пресс-служба. Фейк, однозначно. Поэтому недостоверную информацию в АП никак не комментируют. Следовательно, в лаборатории ФСБ был сфальсифицирован разговор Александра Онищенко с Петром Порошенко. Сфальсифицирован грубо, поскольку никогда президент не общается на русском языке, который является средством «насаждения русского мира». С этим все согласны? Безусловно. Далее: не мог гарант называть прислужника «регионалов» Николая Злочевского, занимавшего высокие посты в диктаторских структурах – Кабмине и Совбезе, «хорошим парнем». Фейк. Те, кто монтировал запись, явно торопились. Они хотели предотвратить сеанс связи Рады и президента с Всевышним, поэтому торопились. Запутались в склейках, допустили грубую ошибку. Это тоже понятно.И, конечно же, ну никак не мог президент при наличии «слепого траста» выслушивать пошлое предложение «беглого преступника» о «разделе прибыли пятьдесят на пятьдесят». Все же знают: только кристально чистый, антикоррупционно настроенный лидер может стать объединителем нации вокруг истинно православных ценностей.Поэтому попытки ФСБ облить грязью президента накануне исторического обращения Рады по поводу томоса с треском провалились. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что эфир с «пленками Онищенко» смотрело в пять раз больше зрителей, чем обычно. Просто люди хотели сами убедиться, что все это ложь и провокация кремлевских спецслужб. Убедились. И ролик на «Ю-тюбе» с записью фейка по той же причине набирает сотни тысяч просмотров. Все патриоты считают своим долгом послушать запись и после этого объединиться вокруг лидера нации. Он же дважды завел всех нас в лоно. Сначала в европейское, сотворив из подручных средств «безвизовый режим». Теперь в «константинопольское лоно». А сколько, должен вам отметить, «лон» нас ждет впереди! Одно «перспективное членство в НАТО» чего стоит!К сожалению, прохиндей Онищенко, который находится на содержании российских спецслужб, никак не угомонится. Он планирует провести презентацию книги, одно название которой уже оскорбляет честь и достоинство просителя томоса. Понятное дело, это фейк и провокация. И все пятнадцать эпизодов в кабинете гаранта – безусловный фейк и провокация. Ведь что будут делать избиратели? Готовиться к самому важному выбору в своей жизни – к голосованию за того, кто получит томос. Новости, с помощью которых «темные силы» будут пытаться порочить «достоинство лидера», никто даже слушать не станет. Какой «Коля»? Какие «возбужденные американцы»? Происки кремлевских агентов. С помощью вновь обретенного «лона» мы теперь заживем как настоящая аграрная сверхдержава. СУГС!