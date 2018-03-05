На Буковине семье отменили субсидию на коммуналку из-за покупки гаджетов

На Буковине областной департамент социальной защиты населения решил отменить субсидии семье, когда оказалось, что ее члены покупали гаджеты Apple на общую сумму в 189 000 грн (а точнее — поскольку была совершена разовая покупка на сумму, превышающую 50 000 грн).



Об этом со ссылкой на слова начальника облдепартамента Виталия Савкина сообщило местное издание "Буковинская правда".



Информацию также подтвердили AIN.UA в Департаменте социальной защиты населения ЧОГА.



В ведомстве отметили, что с февраля 2016 года в Украине действует порядок верификации достоверности данных, которые граждане предоставляют для получения льгот и социальных выплат. Согласно этому документу, банки и другие финучреждения могут подавать данные о счетах и операциях членов семей, которые получают субсидии.



Если в процессе верификации оказывается, что семья подала недостоверные данные, субсидию могут остановить. Если обнаружено несоответствие в данных — Минфин сообщает об этом местным Департаментам соцзащиты каждый месяц.



Очередная такая рассылка от Минфина (письмо от 05.03.2018 №26040-12/2-7/6169) по Черновицкой области касалась адресной субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг. Там было указано, в частности, что среди получателей субсидии значится семья, проживающая в Заставновском районе Черновицкой области, и покупавшая дорогие гаджеты.



"При обработке списков лиц, которые совершали покупку недвижимости, земельных участков, товаров на сумму более 50 000 грн, установлено, что в Заставновском районе назначена субсидия лицу, в семье которого совершена покупка товаров компании Apple на сумму 189 000 грн", — сообщили редакции в Департаменте.



Речь идет о двух смартфонах iPhone 6S и 7 plus, а также о ноутбуке Macbook (модель не уточняется).

