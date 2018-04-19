Новак назвал метод уменьшения ДТП, вместо отмены желтого сигнала

В Укравтодоре не поддержали идею отмены желтого сигнала светофора, которая сейчас обсуждается в Кабмине. Ситуацию с аварийностью на дорогах может решить ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах. Об этом журналистам на III Украинском инфраструктурном форуме сказал председатель Укравтодора Славомир Новак, передает корреспондент УНН.



"Нет, я не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по ограничению скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность пережить пешеходом удар, это - лучший выход", - сказал Новак.



По его словам, желтый свет нужен.



"Я всегда буду поддерживать необходимость зеленой стрелки, она должна подсвечиваться. А желтый свет - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках", - отметил глава Укравтодора.

