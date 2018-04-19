Молодые люди начали уродовать уши ради красоты

Британская топ-модель и актриса Кара Делевинь задала новый тренд в бьюти-индустрии: модификации ушей. Об этом сообщает издание i-D.



Поклонники заметили, как из-под стрижки Делевинь выглядывало ухо, хрящ которого был полностью испещрен продолговатыми вмятинами, напоминающими кожу рептилии. Они предположили, что модель вставила подкожные импланты или перенесла процедуру шрамирования. Позднее выяснилось, что вмятины не были настоящими, их «приклеили» к хрящу актрисы для роли феи в шоу Amazon Carnival Row.



Однако, по словам основателя тату-салона Body Electric Tattoo в Лос-Анджелесе Брайана Кит Томпсона, который прокалывал уши Эмме Стоун, Бьонсе, Дженнифер Лоуренс и Скарлетт Йоханссон, такие модификации стали популярны наряду с пирсингом хрящей и ушными татуировками. В последнее время к нему стали обращаться с просьбой удалить часть хряща таким образом, чтобы в ушной раковине появилось отверстие определенной формы, например, в виде звезды или сердца.



«Когда люди сходили с ума по "Властелину колец", они просили отрезать часть уха. Затем оно заживало в заостренной форме», — рассказал Тоспсон. Он также добавил, что какой бы тренд ни появился в бьюти-индустрии, его обязательно задает знаменитость.

