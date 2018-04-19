НАТО: Украина? Пока не надо...
Ну все, я теперь знаю, почему мне всегда не нравилось название украинского города Кривой Рог. Я интуитивно ждал, что оттуда придет подляна. Так и случилось! Первый раз, когда в этом году власти Кривого Рога вместе с жителями-криворожцами и размещенными там укро-военными решили отпраздновать 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И провели парад, посвященный этому событию, но с использованием советской символики. Боже, какой ужас! Солдаты воинской части 3011 Нацгвардии Украины прошли по улицам под красными знаменами.
Да-да, под теми, которые эта часть получила когда-то. За доблестное и победное участие в войне, которой сегодня в Украине как бы нет. И не было никогда. В Великой Отечественной, даже упоминание о которой и сейчас может загнать многих действующих украинских патриотов по старой памяти в схроны, где без туалетов и женщин десятки лет скрывались доблестные «воякы ОУН-УПА» после того, как они вместе с Гитлером остановили на границе свободной Европы полчища красного диктатора и кремлевского чудовища Сталина. Не верите? А вы спросите экс-премьера Арсения Яценюка – он лично и клятвенно об этом рассказал. И не абы кому, а самим немцам в их телеэфире, после чего взрывы добротных германских пуканов снова напугали всю Европу – там опять решили, что немецкий милитаризм возрождается и опять надо сдаваться...
Ну, а директор Украинского института нацпамяти (УИНП) Вова Вятрович впоследствии развил эту мысль до уровня полноценного диагноза, который теперь уже можно поставить всей нации, понявшей, что она не просто шумерская, а зачала, а потом и спасла от всех напастей весь мир. В том числе – под знаменами Стефана Бандеры и от скверны коммунизма. А тут Кривой Рог и красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью «За нашу советскую родину!». Над марширующими украинскими солдатами в почти советской форме (ту, которая новая и крайне национальная или полученная из трастовых фондов НАТО, похоже, разворовали еще на интендантских складах и отвезли в магазины-военторги в свободную продажу, чтобы что-то капало и генералам от войны).
А тут Кривой Рог и красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью «За нашу советскую родину!». Над марширующими украинскими солдатами в почти советской форме (ту, которая новая и крайне национальная или полученная из трастовых фондов НАТО, похоже, разворовали еще на интендантских складах и отвезли в магазины-военторги в свободную продажу, чтобы что-то капало и генералам от войны).
Короче, никуда это не годилось, но я подумал, что командиры таким образом хотят и в новых условиях получить хотя бы отсветы былых побед и «заразиться» победным духом прошлого для отражения современной «агрессии Мордора» в Донбассе. А то отражают, отражают, а он, «Мордор» и поныне там, никак не отражается. Теперь, думал я, увидят криворожские красные знамена все эти путинские воздушно-подземные буряты и конно-подводные удмурты и сами побегут. Как некогда гитлеровцы.
Оказалось, повторяю, зря я так думал. Во-первых, уверяет всех Вятрович, никуда гитлеровцы не бежали, а организовано отступили под защитой вояков ОУН-УПА, чтобы защитить свободный мир, и таки его защитили. Во-вторых, никаких гитлеровцев и – тем более! – немецких фашистов не было вообще, а были «славный вермахт» и «фюрер немецкого народа Адольф Гитлер», которому 30 июня 1941 года во Львове и поклялись помочь установить «новый порядок» (по-грамотному «нойес орднунг») лидеры ОУН. А потом прислали свои «курени» (воинские соединения) в Киев и все установили. В том числе и в Бабьем Яру. А потом и в белорусской Хатыни, и везде, где только находили этих клятых «москалей, жидов и ляхов» вкупе с красноармейцами и комиссарами...
Поэтому – никаких былых побед и эстафеты памяти. А за использование красных знамен на параде Нацполиция мужественно и доблестно открыла уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов). Ну а потом руководство Нацгвардии после того, как министр обороны Украины Степан Полторак, как равный, поручкался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом по кличке «Бешеный пес», вообще отстранило от исполнения обязанностей командира, полковника Вячеслава Мельника. От избытка праведного патриотизма по этому поводу пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб чуть не выпрыгнул из штанов и страницы в «Фейсбуке»...
Так я ошибся в своих расчетах в первый раз. Но потом как-то попустило вот буквально позавчера-вчера, когда стало известно, что очищенные от красных знамен и победного прошлого ВСУ были признаны 29-й армией мира по могуществу и потенции. И в Европе круче них только армии Греции (28-е место), Польши (22-е место) и России (вообще 2-е место). Это данные компании Global Firepower, которая давно этим занимается и каждый год обнародует рейтинги, определенные по 55 независимым и индивидуальным критериям. И рост ВСУ налицо: в 2013 году у них было 21-е место, но потом «кровавая панда» Янукович перед своим вынужденным переездом в Ростов-на-Дону в 2014-м «развалил армию на корню», и в 2017 году она занимала 30-е место, а в этом, как видим – 29-е. Странный какой-то рост, не без изгибов и свойственного шумерскому менталитету идиотизма при подсчетах, но он есть!
Я ошибся второй раз, ибо подумал: вот за такие-то бесспорные заслуги – без сталинских знамен и на 29-м месте по могуществу, почти рядом с Россией – нас-то обязательно как-то отметят старшие товарищи. Ну, например, обязательно теперь возьмут в НАТО. Потому что: а) кто же им, в НАТО, передаст опыт отражения всевозможных гибридных атак; б) редкий украинский патрио-телеканал удержался, чтобы не похвастаться военными достижениями ВСУ
И я ошибся второй раз, ибо подумал: вот за такие-то бесспорные заслуги – без сталинских знамен и на 29-м месте по могуществу, почти рядом с Россией – нас-то обязательно как-то отметят старшие товарищи. Ну, например, обязательно теперь возьмут в НАТО. Потому что: а) кто же им, в НАТО, передаст опыт отражения всевозможных гибридных атак; б) редкий украинский патрио-телеканал удержался, чтобы не похвастаться военными достижениями ВСУ и не дать слову патриоту, который обязательно еще раз не унизил бы поражением «Рашку». Например, на «ObozTV» участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБр (это, видимо, что-то украинское военное и неизменно непобедимое) Глеб Бабич пообещал уделать Россию на счет раз: «За 4 года с нулевой позиции, до которой была разрушена украинская армия, мы поднялись до 29-й. Учитывая состояние абсолютного нуля, которое было вначале, мы прошли огромный путь. ...Тягаться с Россией? В качественном составе – однозначно. Пройдет определенное время, и мы будем не ниже, а потом и выше. Если ничего не помешает, то в течение пары лет мы продвинемся значительно ближе к России, но думаю, что при такой ситуации Россия к нам двинется сверху вниз». Поскольку о санитарах со смирительными рубахами ничего не сообщалось, то я не мог не поверить Глебу и не укрепиться в вере, что нам что-то обязательно дадут...
И тут вновь такой облом. Прямо-таки кувалдой европейского цинизма по подвигу Кривого Рога в избавлении от сталинщины на знаменах и по моим надеждам! Нихе… извините, ничего не только не дадут, но даже обещать, что хоть что-то дадут, отказались. НАТО, оказывается, плевать хотело на успехи ВСУ, и они, даже такие крайне могущественные, не нужны. Пока. Ни с опытом войны с «Рашкой», ни без него. Сначала, извините, выпендрилась замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер и, можно уже так сказать, с прибором положила (или поклала?) на слова самого главковерха 29-й армии в мире. Он (главковерх, а не мир) с высоты могущества своих войск потребовал от НАТО установления «партнерства усиленных возможностей». Ему первый вице-спикер Рады и видный военный специалист по вопросам вступления в НАТО Ирина Геращенко, посоветовавшись с Ганной Гопко и Иванной Климпуш-Цинцадзе, так и нашептала: именно на это и может и должны рассчитывать страна-«аспирант Альянса».
Эта самая натовская мадам (по-шумерски – пани) Роуз внимательно и в высшей степени гендерно терпимо ознакомилась с просьбами главковерха-гаранта нации. И ответила прямо, как плюнула в танковый ствол: «Мы со всей серьезностью восприняли заявление президента по этому поводу, прозвучавшее в четверг. Страны-союзники учтут это стремление. ...Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО. ...По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству».
А потом перед визитом во Львов – во Львов, боги, в сердце шумерской нации! – заговорил глава Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел. И вообще фактически наплевал и растер по асфальту, выщербленному внезапной весной и не ушедшему вместе со снегом, все потуги догнать и перегнать российскую армию по могуществу. Это, если послушать этого то ли Петра, то ли Павла, НАТО не нужно. То есть любое, даже самое первое могущество ВСУ не поможет им и Украине ни стать членом НАТО, ни даже получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ)! «Это (рейтинг могущества ВСУ. – Авт.) не критерии для предоставления ПДЧ. Потому что это – не условие. Предоставление ПДЧ – это политическое решение, которое не основывается на военных рекомендациях. ...Поэтому любое обсуждение в отношении предоставления ПДЧ будет проходить на политическом уровне. И мне это сложно комментировать, потому что это будет вмешательством в сферу, которая не относится к моей компетенции», – пытался протупить генерал, смягчая пилюлю. Но когда его спросили прямо, мол, а что же вам еще надобно, хороняки? – он не сдержался: «Предоставление ПДЧ должно быть после того, как страна достигнет определенного уровня реформ. Когда я участвую в заседании Комиссии Украина – НАТО, мы все слышим за столом, что в плане реформ есть еще куда идти. Я верю, что когда уровень прогресса достигнет того уровня, который будет приемлемым для политического решения предоставить ПДЧ, тогда по этому поводу будет консенсус».
«Предоставление ПДЧ должно быть после того, как страна достигнет определенного уровня реформ. Когда я участвую в заседании Комиссии Украина – НАТО, мы все слышим за столом, что в плане реформ есть еще куда идти. Я верю, что когда уровень прогресса достигнет того уровня, который будет приемлемым для политического решения предоставить ПДЧ, тогда по этому поводу будет консенсус».
То есть НАТО есть, желания у Украины хоть отбавляй, а консенсуса нету. Второй раз я круто обмишурился. И это ведь при том, что главковерх и гарант подписал годовую программу сотрудничества с НАТО и вообще желает записать в обновленной Конституции Украины, что евроатлантическая интеграция – это национальная идея шумерской нации с тех самых пор, как она, нация, изобрела колесо, прокопала Черное море и перестала пить успокоительные, настоянные на живительных смерековых плодах Галичины. И Ирина Геращенко с Ганной Гопко уже подставляют гаранту свои могучие мягкие плечи и – прямо скажем, чего скромничать? – недюжинный интеллект жительниц страны-«аспиранта»...
...А если что не заладится опять, то глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец уже сообщила, что ничего не проходит даром и все подвиги бойцов 29-й по могуществу армии мира будут учтены. Ибо в Украине уже создан реестр суицидов, накрывших ветеранов и демобилизованных из АТО. Все будет учтено, задокументировано и проанализировано. А если что, то и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун внесет свою лепту и разрешит сидеть на холодном бетоне и пренебрегать сквозняками в маршрутке. Не зря же ее жизнеутверждающе так и зовут – «Доктор Смерть». А НАТО это самое еще само запросится к нам, но мы будем знать, что ему сказать и куда ему идти – непобедимые в союзниках не нуждаются. А санитары – не в счет...