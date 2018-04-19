НАТО: Украина? Пока не надо...

Ну все, я теперь знаю, почему мне всегда не нравилось название украинского города Кривой Рог. Я интуитивно ждал, что оттуда придет подляна. Так и случилось! Первый раз, когда в этом году власти Кривого Рога вместе с жителями-криворожцами и размещенными там укро-военными решили отпраздновать 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И провели парад, посвященный этому событию, но с использованием советской символики. Боже, какой ужас! Солдаты воинской части 3011 Нацгвардии Украины прошли по улицам под красными знаменами.



Да-да, под теми, которые эта часть получила когда-то. За доблестное и победное участие в войне, которой сегодня в Украине как бы нет. И не было никогда. В Великой Отечественной, даже упоминание о которой и сейчас может загнать многих действующих украинских патриотов по старой памяти в схроны, где без туалетов и женщин десятки лет скрывались доблестные «воякы ОУН-УПА» после того, как они вместе с Гитлером остановили на границе свободной Европы полчища красного диктатора и кремлевского чудовища Сталина. Не верите? А вы спросите экс-премьера Арсения Яценюка – он лично и клятвенно об этом рассказал. И не абы кому, а самим немцам в их телеэфире, после чего взрывы добротных германских пуканов снова напугали всю Европу – там опять решили, что немецкий милитаризм возрождается и опять надо сдаваться...



Ну, а директор Украинского института нацпамяти (УИНП) Вова Вятрович впоследствии развил эту мысль до уровня полноценного диагноза, который теперь уже можно поставить всей нации, понявшей, что она не просто шумерская, а зачала, а потом и спасла от всех напастей весь мир. В том числе – под знаменами Стефана Бандеры и от скверны коммунизма. А тут Кривой Рог и красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью «За нашу советскую родину!». Над марширующими украинскими солдатами в почти советской форме (ту, которая новая и крайне национальная или полученная из трастовых фондов НАТО, похоже, разворовали еще на интендантских складах и отвезли в магазины-военторги в свободную продажу, чтобы что-то капало и генералам от войны).



А тут Кривой Рог и красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью «За нашу советскую родину!». Над марширующими украинскими солдатами в почти советской форме (ту, которая новая и крайне национальная или полученная из трастовых фондов НАТО, похоже, разворовали еще на интендантских складах и отвезли в магазины-военторги в свободную продажу, чтобы что-то капало и генералам от войны).

Я ошибся второй раз, ибо подумал: вот за такие-то бесспорные заслуги – без сталинских знамен и на 29-м месте по могуществу, почти рядом с Россией – нас-то обязательно как-то отметят старшие товарищи. Ну, например, обязательно теперь возьмут в НАТО. Потому что: а) кто же им, в НАТО, передаст опыт отражения всевозможных гибридных атак; б) редкий украинский патрио-телеканал удержался, чтобы не похвастаться военными достижениями ВСУ

«Предоставление ПДЧ должно быть после того, как страна достигнет определенного уровня реформ. Когда я участвую в заседании Комиссии Украина – НАТО, мы все слышим за столом, что в плане реформ есть еще куда идти. Я верю, что когда уровень прогресса достигнет того уровня, который будет приемлемым для политического решения предоставить ПДЧ, тогда по этому поводу будет консенсус».

Короче, никуда это не годилось, но я подумал, что командиры таким образом хотят и в новых условиях получить хотя бы отсветы былых побед и «заразиться» победным духом прошлого для отражения современной «агрессии Мордора» в Донбассе. А то отражают, отражают, а он, «Мордор» и поныне там, никак не отражается. Теперь, думал я, увидят криворожские красные знамена все эти путинские воздушно-подземные буряты и конно-подводные удмурты и сами побегут. Как некогда гитлеровцы.Оказалось, повторяю, зря я так думал. Во-первых, уверяет всех Вятрович, никуда гитлеровцы не бежали, а организовано отступили под защитой вояков ОУН-УПА, чтобы защитить свободный мир, и таки его защитили. Во-вторых, никаких гитлеровцев и – тем более! – немецких фашистов не было вообще, а были «славный вермахт» и «фюрер немецкого народа Адольф Гитлер», которому 30 июня 1941 года во Львове и поклялись помочь установить «новый порядок» (по-грамотному «нойес орднунг») лидеры ОУН. А потом прислали свои «курени» (воинские соединения) в Киев и все установили. В том числе и в Бабьем Яру. А потом и в белорусской Хатыни, и везде, где только находили этих клятых «москалей, жидов и ляхов» вкупе с красноармейцами и комиссарами...Поэтому – никаких былых побед и эстафеты памяти. А за использование красных знамен на параде Нацполиция мужественно и доблестно открыла уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов). Ну а потом руководство Нацгвардии после того, как министр обороны Украины Степан Полторак, как равный, поручкался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом по кличке «Бешеный пес», вообще отстранило от исполнения обязанностей командира, полковника Вячеслава Мельника. От избытка праведного патриотизма по этому поводу пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб чуть не выпрыгнул из штанов и страницы в «Фейсбуке»...Так я ошибся в своих расчетах в первый раз. Но потом как-то попустило вот буквально позавчера-вчера, когда стало известно, что очищенные от красных знамен и победного прошлого ВСУ были признаны 29-й армией мира по могуществу и потенции. И в Европе круче них только армии Греции (28-е место), Польши (22-е место) и России (вообще 2-е место). Это данные компании Global Firepower, которая давно этим занимается и каждый год обнародует рейтинги, определенные по 55 независимым и индивидуальным критериям. И рост ВСУ налицо: в 2013 году у них было 21-е место, но потом «кровавая панда» Янукович перед своим вынужденным переездом в Ростов-на-Дону в 2014-м «развалил армию на корню», и в 2017 году она занимала 30-е место, а в этом, как видим – 29-е. Странный какой-то рост, не без изгибов и свойственного шумерскому менталитету идиотизма при подсчетах, но он есть!И я ошибся второй раз, ибо подумал: вот за такие-то бесспорные заслуги – без сталинских знамен и на 29-м месте по могуществу, почти рядом с Россией – нас-то обязательно как-то отметят старшие товарищи. Ну, например, обязательно теперь возьмут в НАТО. Потому что: а) кто же им, в НАТО, передаст опыт отражения всевозможных гибридных атак; б) редкий украинский патрио-телеканал удержался, чтобы не похвастаться военными достижениями ВСУ и не дать слову патриоту, который обязательно еще раз не унизил бы поражением «Рашку». Например, на «ObozTV» участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБр (это, видимо, что-то украинское военное и неизменно непобедимое) Глеб Бабич пообещал уделать Россию на счет раз: «За 4 года с нулевой позиции, до которой была разрушена украинская армия, мы поднялись до 29-й. Учитывая состояние абсолютного нуля, которое было вначале, мы прошли огромный путь. ...Тягаться с Россией? В качественном составе – однозначно. Пройдет определенное время, и мы будем не ниже, а потом и выше. Если ничего не помешает, то в течение пары лет мы продвинемся значительно ближе к России, но думаю, что при такой ситуации Россия к нам двинется сверху вниз». Поскольку о санитарах со смирительными рубахами ничего не сообщалось, то я не мог не поверить Глебу и не укрепиться в вере, что нам что-то обязательно дадут...И тут вновь такой облом. Прямо-таки кувалдой европейского цинизма по подвигу Кривого Рога в избавлении от сталинщины на знаменах и по моим надеждам! Нихе… извините, ничего не только не дадут, но даже обещать, что хоть что-то дадут, отказались. НАТО, оказывается, плевать хотело на успехи ВСУ, и они, даже такие крайне могущественные, не нужны. Пока. Ни с опытом войны с «Рашкой», ни без него. Сначала, извините, выпендрилась замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер и, можно уже так сказать, с прибором положила (или поклала?) на слова самого главковерха 29-й армии в мире. Он (главковерх, а не мир) с высоты могущества своих войск потребовал от НАТО установления «партнерства усиленных возможностей». Ему первый вице-спикер Рады и видный военный специалист по вопросам вступления в НАТО Ирина Геращенко, посоветовавшись с Ганной Гопко и Иванной Климпуш-Цинцадзе, так и нашептала: именно на это и может и должны рассчитывать страна-«аспирант Альянса».Эта самая натовская мадам (по-шумерски – пани) Роуз внимательно и в высшей степени гендерно терпимо ознакомилась с просьбами главковерха-гаранта нации. И ответила прямо, как плюнула в танковый ствол: «Мы со всей серьезностью восприняли заявление президента по этому поводу, прозвучавшее в четверг. Страны-союзники учтут это стремление. ...Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО. ...По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству».А потом перед визитом во Львов – во Львов, боги, в сердце шумерской нации! – заговорил глава Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел. И вообще фактически наплевал и растер по асфальту, выщербленному внезапной весной и не ушедшему вместе со снегом, все потуги догнать и перегнать российскую армию по могуществу. Это, если послушать этого то ли Петра, то ли Павла, НАТО не нужно. То есть любое, даже самое первое могущество ВСУ не поможет им и Украине ни стать членом НАТО, ни даже получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ)! «Это (рейтинг могущества ВСУ. – Авт.) не критерии для предоставления ПДЧ. Потому что это – не условие. Предоставление ПДЧ – это политическое решение, которое не основывается на военных рекомендациях. ...Поэтому любое обсуждение в отношении предоставления ПДЧ будет проходить на политическом уровне. И мне это сложно комментировать, потому что это будет вмешательством в сферу, которая не относится к моей компетенции», – пытался протупить генерал, смягчая пилюлю. Но когда его спросили прямо, мол, а что же вам еще надобно, хороняки? – он не сдержался: «Предоставление ПДЧ должно быть после того, как страна достигнет определенного уровня реформ. Когда я участвую в заседании Комиссии Украина – НАТО, мы все слышим за столом, что в плане реформ есть еще куда идти. Я верю, что когда уровень прогресса достигнет того уровня, который будет приемлемым для политического решения предоставить ПДЧ, тогда по этому поводу будет консенсус».То есть НАТО есть, желания у Украины хоть отбавляй, а консенсуса нету. Второй раз я круто обмишурился. И это ведь при том, что главковерх и гарант подписал годовую программу сотрудничества с НАТО и вообще желает записать в обновленной Конституции Украины, что евроатлантическая интеграция – это национальная идея шумерской нации с тех самых пор, как она, нация, изобрела колесо, прокопала Черное море и перестала пить успокоительные, настоянные на живительных смерековых плодах Галичины. И Ирина Геращенко с Ганной Гопко уже подставляют гаранту свои могучие мягкие плечи и – прямо скажем, чего скромничать? – недюжинный интеллект жительниц страны-«аспиранта»......А если что не заладится опять, то глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец уже сообщила, что ничего не проходит даром и все подвиги бойцов 29-й по могуществу армии мира будут учтены. Ибо в Украине уже создан реестр суицидов, накрывших ветеранов и демобилизованных из АТО. Все будет учтено, задокументировано и проанализировано. А если что, то и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун внесет свою лепту и разрешит сидеть на холодном бетоне и пренебрегать сквозняками в маршрутке. Не зря же ее жизнеутверждающе так и зовут – «Доктор Смерть». А НАТО это самое еще само запросится к нам, но мы будем знать, что ему сказать и куда ему идти – непобедимые в союзниках не нуждаются. А санитары – не в счет...