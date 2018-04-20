Столтенберг: инцидент в Солсбери не требует задействования пятой статьи устава НАТО

Инцидент в Солсбери не является причиной для того, чтобы задействовать пятую статью устава НАТО, предусматривающую коллективную самооборону. Об этом заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг, выступая с лекцией в Лейденском университете.



"Мы должны соблюдать запрет на химоружие и не допускать, чтобы его использование становилось нормой, - сказал он. - Это первый случай применения нервно- паралитического вещества на территории страны НАТО. И альянс должна отвечать пропорционально. Это серьезно, но это не атака, которая требует задействования пятой статьи устава НАТО".



"Мы задействовали эту статью только однажды, после атаки 11 сентября 2001 года в США, в ходе которой было убито тысячи людей", - напомнил Столтенберг.



Вместе с тем он подчеркнул, что "все союзники НАТО выражают полную поддержку Великобритании". "И мы продолжаем поддерживать Соединенное Королевство", - добавил генсек.



4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. ОЗХО в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.

