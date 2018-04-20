РФ оставляет за собой право на жесткий ответ Украине из-за экипажа судна "Норд"

Терпение России в ситуации с экипажем судна "Норд" не безгранично, Москва оставляет за собой право на жесткие ответные действия в отношении Украины. Об этом заявили в четверг в МИД РФ.



"Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна "Норд", пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море. 19 апреля в киевском аэропорту "Жуляны" представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков - граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск, - указали в дипведомстве. - Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении". В министерстве при этом обратили внимание, что ранее в тот же день и из того же аэропорта на родину через Минск по российским паспортам вылетели два члена экипажа судна.



"Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков, - подчеркнули в МИД. - Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений".



В Москве требуют "прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям". "Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.



Ранее в четверг двоим членам экипажа сейнера удалось пройти границу и самолетом отправиться в Минск, откуда они вылетели в Москву, а позднее прибыли в Симферополь. Оставшиеся семь членов экипажа не пропустила украинская погранслужба, которая сочла выезд моряков неправомерным и обвинила в "обмане" российских дипломатов и адвокатов. Позднее адвокат рассказал, что у членов экипажа отняли загранпаспорта, специально выданные консульством РФ на Украине.



Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около 1355 долларов), который был внесен в тот же день. 10 апреля, он был отпущен, при этом уточнялось, что капитан должен являться в управление Службы безопасности Украины для проведения следственных действий.



Дела остальных членов экипажа "Норда" рассматривал Приморский районный суд Мариуполя, который назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около 1200 долларов. Экипажу разрешили покинуть судно. Служба безопасности Украины несколько раз допрашивала моряков как свидетелей по делу капитана. Члены экипажа несколько раз пытались покинуть страну, но каждый раз украинские пограничники их не выпускали.

